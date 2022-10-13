Android передаёт данные в обход VPN даже при его включении на всю систему

Специалисты по безопасности отметили одну особенность операционной системы Android. На смартфонах под её управлением данные передаются при каждом подключении к новой сети Wi-Fi, даже несмотря на включённую функцию VPN на всю систему.
Даже несмотря на функцию «Блокировка подключений без VPN», или «Always-on VPN», Android всё равно передаёт данные. Как правило, это IP-адреса, HTTPS-трафик, обращения вида DNS Lookup, а в некоторых случаях и NTP-трафик.
В Google заявили, что такая особенность обеспечивает безопасность настоящего IP-адреса и защищает от его утечки при обрыве VPN-соединения. И когда устройство подключается к новой сети Wi-Fi, эта функция работает в урезанном режиме. Поэтому некоторые данные передаются в обход VPN.
Специалисты призвали Google обновить документацию и рассказать подробнее об этих особенностях Android, так как не все пользователи знают об этом и воспринимают «защитную» передачу данных как утечку персональной информации.