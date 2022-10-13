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1 час назад

Обнаружены влияющие на долгожительство гены

Ferra.ru

Исследователи из Национального института старения (NIA) сообщили об обнаружении нескольких генов-кандидатов, влияющих на продолжительность жизни.

Ученые обнаружили влияющие на долгожительство гены
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Некоторые гены-кандидаты влияли на продолжительность жизни женщин, а другие - на продолжительность жизни мужчин", - говорит Рэнди Стронг, один из авторов исследования. “Другой кластер генов увеличивал продолжительность жизни обоих полов". В редких для такого рода исследований случаях результаты были получены в популяции мышей с генетическим разнообразием, сравнимым с

Каждая из них имеет различные генетические варианты, в результате чего образуются немного разные белки, которые делают немного разные вещи, что в совокупности может повлиять на старение, сказал соавтор исследования Джеймс Нельсон.

Исследование уникально тем, что оно основано на большой выборке животных, насчитывающей несколько тысяч особей, говорят авторы. "Это одно из самых больших количеств мышей среди всех исследований, в которых предпринимались попытки выявить гены, влияющие на продолжительность жизни", - отмечает Нельсон.

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