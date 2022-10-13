Ученые обнаружили влияющие на долгожительство гены

Исследователи из Национального института старения (NIA) сообщили об обнаружении нескольких генов-кандидатов, влияющих на продолжительность жизни.

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"Некоторые гены-кандидаты влияли на продолжительность жизни женщин, а другие - на продолжительность жизни мужчин", - говорит Рэнди Стронг, один из авторов исследования. “Другой кластер генов увеличивал продолжительность жизни обоих полов". В редких для такого рода исследований случаях результаты были получены в популяции мышей с генетическим разнообразием, сравнимым с

Каждая из них имеет различные генетические варианты, в результате чего образуются немного разные белки, которые делают немного разные вещи, что в совокупности может повлиять на старение, сказал соавтор исследования Джеймс Нельсон.