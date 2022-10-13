На «Госуслугах» появился новый сервис

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, позволяющий временно зарегистрировать проживающего у гражданина иностранца. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

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В министерстве указали, что владелец жилья, у которого остановился иностранец, обязан по закону уведомить об этом МВД. Сделать это нужно в течение семи дней с даты приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей, предупредили в Минцифры. Кроме того, не вставшего на временный учет приезжего могут выдворить за пределы России, указано в публикации.

Для того чтобы подать соответствующее заявление на «Госуслугах», необходимо выбрать на портале сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев». Далее необходимо подтвердить свои личные данные, указать адрес пребывания гостя в России, его личные данные.

«Укажите реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России (миграционной карты, разрешения на проживание, вида на жительство, визы и так далее). Укажите даты пребывания иностранца у вас», — описали в Минцифры следующие шаги. Затем нужно загрузить скан-копии документов и отправить заявление.

В министерстве уточнили, что результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня.