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39 минут назад

Ничего святого? Apple Music и Apple TV выйдут официально для Windows

Ferra.ru

Стало известно о тесном сотрудничестве Microsoft и Apple в интеграции «яблочных» приложений в Windows.

Apple Music и Apple TV выйдут официально для Windows
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о Apple Music и Apple TV. С 2023 года эти продукты станут доступны для пользователей Windows: их можно будет скачать из Microsoft Store. В ближайшее время появятся тестовые бета-версии этих приложений.

Использовать вышеуказанные приложения можно на Windows и сейчас, но только через специальные установщики: Apple TV на Windows можно через смотреть tv.apple.com, а Apple Music — через music.apple.com или iTunes.

Кроме того, в приложении «Фото» на Windows 11 появилась интеграция с iCloud. Раньше скачивать свои фото из iCloud Photos можно было при помощи приложения iCloud for Windows.

Как сообщается, сервис Apple Music стал доступен и для пользователей Xbox. Продукт уже можно загрузить из Microsoft Store для Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Также приложение доступно и для пользователей из России.

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