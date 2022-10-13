Apple Music и Apple TV выйдут официально для Windows

Стало известно о тесном сотрудничестве Microsoft и Apple в интеграции «яблочных» приложений в Windows.

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Речь идёт о Apple Music и Apple TV. С 2023 года эти продукты станут доступны для пользователей Windows: их можно будет скачать из Microsoft Store. В ближайшее время появятся тестовые бета-версии этих приложений.

Использовать вышеуказанные приложения можно на Windows и сейчас, но только через специальные установщики: Apple TV на Windows можно через смотреть tv.apple.com, а Apple Music — через music.apple.com или iTunes.

Кроме того, в приложении «Фото» на Windows 11 появилась интеграция с iCloud. Раньше скачивать свои фото из iCloud Photos можно было при помощи приложения iCloud for Windows.