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21 минуту назад

В США 57 тыс. объектов могут быть загрязнены токсичными химикатами, провоцирующими рак

Газета.Ru

Ученые американского Northeastern University провели исследование и предположили, что десятки тысяч объектов по всей территории США могут быть загрязнены токсичными веществами, провоцирующими рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Тысячи объектов в США могут быть загрязнены токсичными химикатами
Фото: DepositphotosDepositphotos

Исследователи считают, что загрязнение пер- и полифторалкильными веществами (PFAS) можно предполагать на 57 412 объектах страны, в таких как: промышленные объекты, очистные сооружения, военные объекты, в том числе бывшие, и аэропорты.

По оценкам ученых, около 200 млн американцев получают воду, загрязненную PFAS. В разговоре с газетой Hill одна из главных разработчиков исследования Алисса Корднер заявила, что "загрязнение PFAS в этих местах весьма вероятно".

Фил Браун, соавтор проекта, считает, что цифра, которую они предоставили в своем исследовании, весьма занижена. "Хотя это звучит пугающе, что существует более 57 000 предполагаемых мест загрязнения, это почти наверняка большая недооценка", — заявил Браун. Ученые разработали интерактивную карту, которая поможет обнаружить места вероятного загрязнения.

"Крайне важно, чтобы мы понимали, где в наших сообществах находятся PFAS, чтобы мы могли предотвратить воздействие", — добавила соавтор Линда Бирнбаум.

Ранее специалисты Лондонского зоологического сообщества совместно с Всемирным фондом природы (WWF) выяснили, что популяции диких животных стремительно сокращаются по всему миру, и за последние десятилетия их численность снизилась в среднем на 70%,

Наука и техника,Фил Браун,
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