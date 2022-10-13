Астрономы зафиксировали позднюю «отрыжку» черной дыры

Известно, что черные дыры «съедают» звезды, которые подходят слишком близко, это приводит к яркому космическому шоу. Однако недавно было замечено, что черная дыра делает то, чего никто никогда раньше не видел: она «отрыгнула» вещество через несколько лет после того, как поглотила звезду. Научная статья вышла в Astrophysical Journal, об открытии сообщили в Гарварде.

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Черные дыры — прожорливые объекты, поглощающие все, что оказывается слишком близко, даже свет. Интенсивные гравитационные силы черной дыры растягивают материал в длинные нити – этот процесс называется «спагетификация» или, более официально, событие приливного разрушения. Когда в меню черной дыры оказываются звезды, это создает четкие сигналы на разных длинах волн. Астрономы могут обнаружить эти всплески, которые длятся несколько недель или месяцев.

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В октябре 2018 года астрономы обнаружили и изучили событие приливного разрушения, которому присвоили код AT2018hyz. Это казалось довольно обычным — звезда, масса которой составляла всего одну десятую массы Солнца, была поглощена черной дырой на расстоянии около 665 миллионов световых лет от Земли. Световое шоу исчезло через несколько месяцев, и после этого ученые почти забыли об этом.

Так было до июня 2021 года, когда черная дыра внезапно снова запустила радиосигналы. Это излучение похоже на отток, результат выброса материала обратно в космос после того, как черная дыра поглотила звезду. Но обычно он проявляется в течение нескольких дней или недель после первоначального события, а не спустя годы.

«Это застало нас врасплох — никто никогда раньше не видел ничего подобного. Как будто эта черная дыра начала внезапно извергать массу материала звезды, которую она съела очень давно», — сказала Иветт Сендес, ведущий автор исследования.

«Отрыжка» получилась довольно мощной. Ученые подсчитали, что поток движется со скоростью около половины скорости света, что примерно в пять раз быстрее, чем в большинстве истечений после поглощения звезд.

Пока астрономы не могут объяснить, почему эти радиосигналы появились так поздно. Но изучение пищевых привычек черных дыр показывает множество странностей и особенностей. Одна из черных дыр, например, медленно затягивала звезду в течение 10 лет, а другая откусывала слой каждый раз, когда звезда пролетала мимо, производя регулярные вспышки.