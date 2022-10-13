Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения о том, что заблокированная в России соцсеть Instagram* стала доступна некоторым пользователям в стране без VPN.





О том, как происходит блокировка:



Тем, кто будет заходить в Instagram* и Facebook*, как говорят наши законотворцы, ничего не грозит. Несмотря на то, что площадки внесены в список экстремистских, их использование не возбраняется. А вот уже при использовании рекламных возможностей этих площадок могут "подтянуть" за финансирование экстремистских организаций. Instagram* как не работал в России полностью, так и не работает. То же самое касается Facebook*, который периодически то доступен пользователям, то нет. Пользователи и раньше заходили на эти сайты, просто у них не работали те или иные элементы: не подгружались комментарии, не подгружались уведомления или картинки. В общем и целом Instagram* и Facebook* блокировались не на сто процентов, ели мы говорим о приложениях. Потому что приложения блокировать сложнее, чем просто сайты.О том, как происходит блокировка: Роскомнадзор вносит в свой реестр запрещенных ресурсов домены сайта и некоторые другие его данные, а дальше из этого реестра операторы связи выгружают соответствующую информацию. Но по новому закону закону о блокировках Роскомнадзором теперь все выгружается самостоятельно в так называемые ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - прим. ред.). Это такие технические средства, которые позволяют блокировать любую информацию на уровне выхода к операторам связи, и операторы связи должны быть в курсе, что блокируется. И, по всей видимости, в случае с Instagram* и Facebook* те данные, которые были внесены в реестр запрещенных ресурсов, не полностью покрывают те IP, которыми пользуются ресурсы американской корпорации Meta (деятельность запрещена в РФ как экстремистская). Возможно, это связано с тем, что какая-то часть приложений работает, в том числе, по "айпишникам" Google , и для того, чтобы их заблокировать, надо блокировать "айпишники" Google. А если вы блокируете "айпишники" Google, то это повлияет и на работоспособность других приложений, которые также работают, например, через Google Play и каким-то образом взаимодействуют с самим магазином приложений.Тем, кто будет заходить в Instagram* и Facebook*, как говорят наши законотворцы, ничего не грозит. Несмотря на то, что площадки внесены в список экстремистских, их использование не возбраняется. А вот уже при использовании рекламных возможностей этих площадок могут "подтянуть" за финансирование экстремистских организаций. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Видео дня

Ранее СМИ обратили внимание на то, что социальная сеть Instagram* стала доступна для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN. Это произошло в тот момент, когда российские операторы приступили к ремонту оборудования, осуществляющего блокировку сайтов.