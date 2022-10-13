Ученые придумали, как обнаружить деменцию за 9 лет до проявления симптомов

Нейробиологи из Кембриджского университета выяснили, что признаки нарушения работы мозга можно обнаружить за девять лет до того, как у пациента диагностируют деменцию. Работа была опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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Исследователи проанализировали данные хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank о 500 тыс. человек в возрасте 40-69 лет. Данные также содержали информацию о когнитивном состоянии добровольцев и количестве падений — нарушения равновесия также могут сигнализировать о деменции. Эта информация позволила ученым ретроспективно оценить, когда у пациентов появились первые признаки деменции.

Люди, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, показали более низкие результаты в решении когнитивных тестов по сравнению со здоровыми людьми. Они также чаще падали в течение года до постановки диагноза.

«Когда мы изучили истории болезни пациентов, стало ясно, что у них наблюдались некоторые когнитивные нарушения за несколько лет до того, как симптомы деменции стали достаточно очевидными, чтобы поставить диагноз. Нарушения часто были незначительными и появились в среднем за пять-девять лет до постановки диагноза», – отметили ученые.