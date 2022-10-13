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40 минут назад

Биологи обнаружили, что у золотых рыбок отличная память на расстояние

Газета.Ruиещё 2

Золотые рыбки хорошо запоминают дистанцию плавания. Статья об этом опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Биологи: у золотых рыбок отличная память на расстояние
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Фраза «память как у золотой рыбки» считается метафорой плохой памяти. По расхожему представлению, она не помнит ничего дальше нескольких секунд, хотя научные эксперименты опровергают это.

В ходе новых опытов ученых Оксфордского университета под руководством Аделаида Сибо золотых рыбок научили проплывать 70 сантиметров, а затем останавливаться, когда кто-то машет рукой над их аквариумом. В этом случае им выдавали вознаграждение в виде корма — мотыля. В аквариуме находился полосатый рисунок, чтобы помочь рыбкам определять расстояние.

Затем взмахи рукой прекратили, но рыбы все равно продолжили останавливаться через определенное расстояние — в среднем 74 сантиметра. Эта память сохранилась даже спустя неделю, когда ученые возобновили эксперименты после рождественских каникул.

Биологи предполагают, что память на расстояние необходима рыбам, чтобы находить дорогую домой в нору или чтобы понимать, как далеко ты находишься от укрытия, где прячешься от хищников.

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