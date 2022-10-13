Биологи: у золотых рыбок отличная память на расстояние

Золотые рыбки хорошо запоминают дистанцию плавания. Статья об этом опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Фраза «память как у золотой рыбки» считается метафорой плохой памяти. По расхожему представлению, она не помнит ничего дальше нескольких секунд, хотя научные эксперименты опровергают это.

В ходе новых опытов ученых Оксфордского университета под руководством Аделаида Сибо золотых рыбок научили проплывать 70 сантиметров, а затем останавливаться, когда кто-то машет рукой над их аквариумом. В этом случае им выдавали вознаграждение в виде корма — мотыля. В аквариуме находился полосатый рисунок, чтобы помочь рыбкам определять расстояние.

Затем взмахи рукой прекратили, но рыбы все равно продолжили останавливаться через определенное расстояние — в среднем 74 сантиметра. Эта память сохранилась даже спустя неделю, когда ученые возобновили эксперименты после рождественских каникул.