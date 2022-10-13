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1 час назад

Телескоп James Webb сфотографировал космические "годичные кольца" звезды

Газета.Ru

На новом снимке телескопа James Webb видно множество пылевых колец. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Телескоп James Webb сфотографировал космические "годичные кольца" звезды
Фото: Газета.руГазета.ру

Астрономы насчитали по меньшей мере 17 колец, расположенных вокруг двойной звезды. Эта пара, Вольфа-Райе 140, удалена от Земли на пять тысяч световых лет. Подобные кольца возникают из-за взаимодействия звездных ветров близкорасположенных светил. Звездные ветра состоят из потоков вещества, истекающего в пространство. Когда потоки встречаются, происходит сжатие газа.

Поскольку звезды Вольфа-Райе массивны (в 30 и в 10 раз больше Солнца), они испускают в пространство много тяжелых элементов, включая углерод, и при сжатии из него образуется пыль. Поскольку орбита этой пары звезд вытянутая, и они сближается раз в 8 лет, образуются характерные "годичные кольца", хорошо заметные в инфракрасном диапазоне.

Для начала образования пыли компоненты системы должны сблизиться на расстояние, примерно равно дистанции между Солнцем и Землей.

"Изображение также показывает, насколько чувствителен этот телескоп. Раньше мы могли видеть только два пылевых кольца с помощью наземных телескопов. Сейчас мы видим как минимум 17 из них", - комментируют фотографию астрономы.

Ранее астрономы обнаружили аномальную "отрыжку" черной дыры спустя три года после поглощения звезды.

Наука и техника,NASA,
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