Японское космическое агентство не смогло запустить ракету «Эпсилон»

Запланированный на среду запуск японской ракеты, выводящей спутники на орбиту, не удался из-за проблемы с позиционированием, сообщило космическое агентство страны. Это был первый неудачный запуск в Японии почти за два десятилетия.

Фото: AstroNews AstroNews

Ракета «Эпсилон» - твердотопливная модель, которая выполнила до этого пять успешных полетов с момента своего дебюта в 2013 году.

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Беспилотный летательный аппарат стартовал с космодрома Утиноура в южном регионе Кагосима. Прямую трансляцию его взлета вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Сигнал о самоуничтожении был отправлен на ракету менее чем через 10 минут из-за «аномалий позиционирования». Прямая трансляция была остановлена, и ведущие сообщили зрителям, что с запуском возникла проблема.

Ясухиро Фуно из JAXA объяснил на пресс-конференции, что техническая проблема была обнаружена перед заключительной стадией запуска.

«Мы приказали уничтожить ракету, потому что, если бы мы не смогли отправить ее на запланированную орбиту, мы бы не знали, куда она полетит», - сказал он.

Предполагается, что обломки ракеты упали в море к востоку от Филиппин.

Последним неудачным космическим запуском Японии была пара спутников-шпионов для наблюдения за Северной Кореей в 2003 году. Единственный раз, когда JAXA посылала приказ об уничтожении ракеты, был в 1999 году.

26-метровая ракета «Эпсилон-6» должна была доставить на орбиту спутник для проведения экспериментов, а также восемь микроспутников.

Исследователи и частные компании разработали новые технологии для испытания в космосе в рамках третьей программы агентства по демонстрации инновационных спутниковых технологий.

Согласно информационному бюллетеню JAXA, их оборудование варьировалось от «импульсно-плазменного двигателя» до эксперимента по «сбору энергии с помощью (а) легкой интегрированной структуры оригами».

Ракета «Эпсилон» меньше, чем предыдущая модель на жидком топливе, и является преемником твердотопливной ракеты М-5, которая была снята с производства в 2006 году из-за ее высокой стоимости.

Президент JAXA Хироси Ямакава извинился за неудачу в среду, заявив, что агентству ужасно жаль, что они не смогли оправдать ожидания японского народа.