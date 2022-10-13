Японское космическое агентство не смогло запустить ракету «Эпсилон»

Запланированный на среду запуск японской ракеты, выводящей спутники на орбиту, не удался из-за проблемы с позиционированием, сообщило космическое агентство страны. Это был первый неудачный запуск в Японии почти за два десятилетия.
Ракета «Эпсилон» - твердотопливная модель, которая выполнила до этого пять успешных полетов с момента своего дебюта в 2013 году.
Беспилотный летательный аппарат стартовал с космодрома Утиноура в южном регионе Кагосима. Прямую трансляцию его взлета вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Сигнал о самоуничтожении был отправлен на ракету менее чем через 10 минут из-за «аномалий позиционирования». Прямая трансляция была остановлена, и ведущие сообщили зрителям, что с запуском возникла проблема.
Ясухиро Фуно из JAXA объяснил на пресс-конференции, что техническая проблема была обнаружена перед заключительной стадией запуска.
Предполагается, что обломки ракеты упали в море к востоку от Филиппин.
Последним неудачным космическим запуском Японии была пара спутников-шпионов для наблюдения за Северной Кореей в 2003 году. Единственный раз, когда JAXA посылала приказ об уничтожении ракеты, был в 1999 году.
26-метровая ракета «Эпсилон-6» должна была доставить на орбиту спутник для проведения экспериментов, а также восемь микроспутников.
Исследователи и частные компании разработали новые технологии для испытания в космосе в рамках третьей программы агентства по демонстрации инновационных спутниковых технологий.
Согласно информационному бюллетеню JAXA, их оборудование варьировалось от «импульсно-плазменного двигателя» до эксперимента по «сбору энергии с помощью (а) легкой интегрированной структуры оригами».
Ракета «Эпсилон» меньше, чем предыдущая модель на жидком топливе, и является преемником твердотопливной ракеты М-5, которая была снята с производства в 2006 году из-за ее высокой стоимости.
Президент JAXA Хироси Ямакава извинился за неудачу в среду, заявив, что агентству ужасно жаль, что они не смогли оправдать ожидания японского народа.
«Мы приложим усилия к выяснению причины и примем контрмеры», - сказал Ямакава.