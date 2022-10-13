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8 минут назад

В России представлен дешевый смартфон Xiaomi Redmi A1+ с Micro-USB и 2 ГБ ОЗУ

Газета.Ru

Китайская компания Xiaomi запустила в России продажи ультрабюджетного смартфона Redmi A1+, сообщает сетевое издание iXBT. Новинка получила Micro-USB, урезанный Android и 2 ГБ оперативной памяти.

В России представлен дешевый смартфон Xiaomi Redmi A1+
Фото: XiaomiXiaomi

Redmi A1+ оснащен IPS-экраном с диагональю 6,52 дюйма и разрешением HD+ со «стандартной» частотой обновления 60 Гц.

В новинке установлено три камеры — две сзади и одна спереди. При этом в качестве основной используется сенсор с разрешением 8 Мп, дополненный датчиком на 0,8 Мп. Фронтальная камера представлена модулем на 5 Мп.

За производительность в Redmi A1+ отвечает бюджетный чип MediaTek Helio A22 и 2 ГБ оперативной памяти. Также в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной по современным меркам зарядки мощностью 10 Вт. Зарядка и передача данных происходят по кабелю с разъемом Micro-USB.

Заявлено о наличии разъема для карт памяти MicroSD и для наушников, поддержки 4G, Wi-Fi 2,4 ГГц, FM-радио. Несмотря на низкую стоимость, в Redmi A1+ также имеется сканер отпечатков пальцев, совмещенный с кнопкой включения. Смартфон работает под управлением урезанного для бюджетных устройств Android 12 Go Edition.

Redmi A1+ в модификации с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти оценили в 8 тыс. руб.

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