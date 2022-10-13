Microsoft представила две версии премиум-планшетов Surface Pro 9

Похоже, это прямой результат того, что Microsoft объединила версии Surface Pro 9 для Intel и Arm в одном корпусе. У Surface Pro X никогда не было 3,5-мм разъема … Но я бы сказал, что на этот раз это более спорное упущение. Почему? Новый универсальный внешний корпус практически такого же размера, как и у Surface Pro 8. Surface Pro X в то время было немного тоньше. Поэтому удаление 3,5-мм разъема имело смысл. Но теперь мы потеряли разъем для наушников для корпуса, который по размерам практически идентичен прошлогодней модели. Неужели они не могли пристроить его куда-нибудь? - The Verge.