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37 минут назад

Microsoft представила две версии премиум-планшетов Surface Pro 9

Ferra.ruиещё 3

Microsoft представила три новых устройства: Surface Pro 9, Surface Laptop 5 и Surface Studio 2+. Хотя Surface Pro 9 очень похож на прошлогодний Surface Pro 8, он предлагается с обновленными процессорами Intel 12-го поколения или "новой моделью, оснащенной 5G, с кастомным чипом SQ 3 Arm", сообщает Engadget.

Microsoft представила две версии премиум-планшетов Surface Pro 9
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В последний раз чип SQ появлялся в Surface Pro X 2020 года, компьютере, который оказался одновременно прекрасным и разочаровывающим (благодаря плохой совместимости программного обеспечения Windows с чипами Arm).

Проанализировав технические характеристики продукта, The Verge обнаружил, что у Surface Pro 9 больше нет разъема для наушников.

Похоже, это прямой результат того, что Microsoft объединила версии Surface Pro 9 для Intel и Arm в одном корпусе. У Surface Pro X никогда не было 3,5-мм разъема … Но я бы сказал, что на этот раз это более спорное упущение. Почему? Новый универсальный внешний корпус практически такого же размера, как и у Surface Pro 8. Surface Pro X в то время было немного тоньше. Поэтому удаление 3,5-мм разъема имело смысл. Но теперь мы потеряли разъем для наушников для корпуса, который по размерам практически идентичен прошлогодней модели. Неужели они не могли пристроить его куда-нибудь? - The Verge.

Наука и техника,Intel,Microsoft,
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