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10 минут назад

Вредоносную версию WhatsApp уличили в краже аккаунтов пользователей

Газета.Ruиещё 3

Неофициальную версию популярного мессенджера WhatsApp уличили в краже пользовательских аккаунтов. Сообщение об этом появилось в блоге.

Вредоносную версию WhatsApp уличили в краже аккаунтов пользователей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о приложении-клоне для смартфонов на базе Android, которое называется YoWhatsApp. Этот сервис представляет собой полностью рабочий мессенджер с рядом дополнительных функций и с теми же разрешениями системы, как и оригинальный WhatsApp. Однако в отличие от него YoWhatsApp не так безобиден — например, начиная с версии YoWhatsApp v2.22.11.75 приложение перехватывает пользовательские ключи, что позволяет операторам получить контроль над аккаунтами пользователей.

При этом, как отмечают в «Лаборатории Касперского», YoWhatsApp распространяется на легитимных сервисах дистрибьюции, например, в популярном приложении Snaptube, а также Vidmate, предназначенном для сохранения и просмотра видео с YouTube.

«Злоумышленники все чаще прибегают к возможностям легитимного ПО для распространения своих вредоносных приложений. Это приводит к тому, что пользователь, выбирающий популярные приложения и официальные источники для их установки, все равно может стать их жертвой… Деньги пользователя также находятся под угрозой, поскольку зловред может без труда оформлять на жертву платные подписки», — говорится в сообщении компании.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
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