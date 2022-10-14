Вредоносную версию WhatsApp уличили в краже аккаунтов пользователей

Речь идет о приложении-клоне для смартфонов на базе Android, которое называется YoWhatsApp. Этот сервис представляет собой полностью рабочий мессенджер с рядом дополнительных функций и с теми же разрешениями системы, как и оригинальный WhatsApp. Однако в отличие от него YoWhatsApp не так безобиден — например, начиная с версии YoWhatsApp v2.22.11.75 приложение перехватывает пользовательские ключи, что позволяет операторам получить контроль над аккаунтами пользователей.