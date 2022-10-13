В Telegram стали ограничивать пользователей без платной подписки

«Так как функция комментирования от лица каналов была введена более полугода назад, оценить масштабы спама было сложно с самого начала. На комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях. Администраторы групп просили отключить эту возможность целиком, но мы решили вместо полного отключения оставить ее премиальным пользователям. Это позволит уменьшить количество спама, не «выбрасывая» функцию полностью», — заявил источник Telegram Info.