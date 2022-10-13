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22 минуты назад

В Telegram стали ограничивать пользователей без платной подписки

Газета.Ru

Пользователи Telegram, у которых нет платной подписки Premium, теперь не могут писать комментарии от имени своего канала, сообщает канал Telegram Info.

В Telegram стали ограничивать пользователей без платной подписки
Фото: ТАССТАСС

По словам источника, близкого к команде разработчиков Telegram, такое решение было принято в связи с тем, что на комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях.

«Так как функция комментирования от лица каналов была введена более полугода назад, оценить масштабы спама было сложно с самого начала. На комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях. Администраторы групп просили отключить эту возможность целиком, но мы решили вместо полного отключения оставить ее премиальным пользователям. Это позволит уменьшить количество спама, не «выбрасывая» функцию полностью», — заявил источник Telegram Info.

Таким образом в Telegram рассчитывают, что ограничение позволит сократить количество спама.

При этом Павел Дуров заявлял, что все существующие на момент запуска Telegram Premium функции продолжат работать и для пользователей бесплатной версии мессенджера, в то время как платные подписчики будут получать последующие нововведения и улучшения для старых возможностей.

Наука и техника,Павел Дуров,
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