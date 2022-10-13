В Telegram стали ограничивать пользователей без платной подписки

Пользователи Telegram, создавшие канал, но не оформившие Premium-подписку столкнулись с ограничениями: теперь они не могут комментировать от лица канала.
Но связаны ограничения не с самой подпиской, а с тем, что на комментирование от лица каналов приходится до 80% спама в группах и комментариях. Таким образом разработчики мессенджера, с одной стороны, пошли навстречу администраторам групп, просившим отключить комментарии от имени каналов, с другой — оставили её для премиальных пользователей.
Разработчики надеются, что новые ограничения снизят уровень спама при комментировании.
«Так как функция комментирования от лица каналов была введена более полугода назад, оценить масштабы спама было сложно с самого начала. На комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях. Администраторы групп просили отключить эту возможность целиком, но мы решили вместо полного отключения оставить её премиальным пользователям. Это позволит уменьшить количество спама, не «выбрасывая» функцию полностью», — рассказал источник Telegram Info.