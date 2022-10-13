В Telegram стали ограничивать пользователей без платной подписки

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Пользователи Telegram, создавшие канал, но не оформившие Premium-подписку столкнулись с ограничениями: теперь они не могут комментировать от лица канала.

Но связаны ограничения не с самой подпиской, а с тем, что на комментирование от лица каналов приходится до 80% спама в группах и комментариях. Таким образом разработчики мессенджера, с одной стороны, пошли навстречу администраторам групп, просившим отключить комментарии от имени каналов, с другой — оставили её для премиальных пользователей.

Разработчики надеются, что новые ограничения снизят уровень спама при комментировании.