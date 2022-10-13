Infinix Hot 12 Play против Hot 12i: в чём разница и какой покупать

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, чем друг от друга отличаются смартфоны Infinix Hot 12 Play и Infinix Hot 12i и какой аппарат кому больше подойдёт.
На канале Quke.ru на YouTube ведущий Андрей в одном из выпусков сравнил новые смартфоны Infinix Hot 12 Play и Hot 12i. По внешнему виду эти устройства почти не отличаются друг от друга, а что насчёт их характеристик?
По словам эксперта, на самом деле Infinix Hot 12 Play и Hot 12i - это совершенно разные смартфоны. Объединяет их лишь то, что оба сделаны из пластика, имеют идентичный дизайн и блоки камер.
Итак, у Hot 12i диагональ дисплея равняется 6,6 дюйма, а частота обновления экрана - 60 Гц. Уже здесь 12 Play выглядит интереснее, так как у него диагональ - 6,8 дюйма, а частота развёртки - 90 Гц.
Примерно та же ситуация с процессором. На 12i стоит старый MediaTek Helio A22 (4 ГБ ОЗУ), тогда как на 12 Play - Unisoc T610 (4 ГБ ОЗУ). За счёт этого приложения открывает быстрее всё же последний. Также он гораздо лучше ведёт себя в играх: на нём они запускаются на средних настройках, а на 12i - только на низких, да и то не все.
Объём батареи у 12 Play равняется 6000 мАч, у 12i - 5000 мАч. Заряжается первый через USB-C быстрее, чем второй через Micro USB. По автономности тоже версия Hot 12 Play превосходит конкурента.
Если говорить о камерах, то на фронтальную снимки получаются примерно одинаковые. А вот на основную - лучше вновь на 12 Play.
Кроме того, Hot 12 Play в отличие от 12i поддерживает NFC. Наконец, более функциональная прошивка также на смартфоне 12 Play.
Из двух протестированных устройств однозначно стоит выбрать Infinix Hot 12 Play. Он превосходит 12i буквально во всём.