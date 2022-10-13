Infinix Hot 12 Play против Hot 12i: в чём разница и какой покупать

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, чем друг от друга отличаются смартфоны Infinix Hot 12 Play и Infinix Hot 12i и какой аппарат кому больше подойдёт.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На канале Quke.ru на YouTube ведущий Андрей в одном из выпусков сравнил новые смартфоны Infinix Hot 12 Play и Hot 12i. По внешнему виду эти устройства почти не отличаются друг от друга, а что насчёт их характеристик?

По словам эксперта, на самом деле Infinix Hot 12 Play и Hot 12i - это совершенно разные смартфоны. Объединяет их лишь то, что оба сделаны из пластика, имеют идентичный дизайн и блоки камер.

Итак, у Hot 12i диагональ дисплея равняется 6,6 дюйма, а частота обновления экрана - 60 Гц. Уже здесь 12 Play выглядит интереснее, так как у него диагональ - 6,8 дюйма, а частота развёртки - 90 Гц.

Примерно та же ситуация с процессором. На 12i стоит старый MediaTek Helio A22 (4 ГБ ОЗУ), тогда как на 12 Play - Unisoc T610 (4 ГБ ОЗУ). За счёт этого приложения открывает быстрее всё же последний. Также он гораздо лучше ведёт себя в играх: на нём они запускаются на средних настройках, а на 12i - только на низких, да и то не все.

Объём батареи у 12 Play равняется 6000 мАч, у 12i - 5000 мАч. Заряжается первый через USB-C быстрее, чем второй через Micro USB. По автономности тоже версия Hot 12 Play превосходит конкурента.

Если говорить о камерах, то на фронтальную снимки получаются примерно одинаковые. А вот на основную - лучше вновь на 12 Play.

Кроме того, Hot 12 Play в отличие от 12i поддерживает NFC. Наконец, более функциональная прошивка также на смартфоне 12 Play.

Вывод