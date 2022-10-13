На iPhone оказалось нельзя полностью выключить слежку по GPS

Эксперт Эльдар Муртазин рассказал, что на смартфонах можно отключить функцию геолокации, но нельзя на iPhone.

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Муртазин отметил, что местонахождение абонента можно установить с помощью данных с сотовых вышек. А если гаджет зарегистрирован в сети, не выключен и в него вставлена SIM-карта, то смартфон можно обнаружить с точностью до 50 метров.