На iPhone оказалось нельзя полностью выключить слежку по GPS

Эксперт Эльдар Муртазин рассказал, что на смартфонах можно отключить функцию геолокации, но нельзя на iPhone.
Муртазин отметил, что местонахождение абонента можно установить с помощью данных с сотовых вышек. А если гаджет зарегистрирован в сети, не выключен и в него вставлена SIM-карта, то смартфон можно обнаружить с точностью до 50 метров.
В смартфонах на Android отключить функцию определения местоположения можно, отключив устройство, переведя в авиарежим, или если вынуть SIM-карту. Но с iPhone так просто не получится. Для этих устройств существуют решения, с помощью которых можно найти айфон даже без SIM-карты.