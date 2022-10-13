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1 час назад

Муртазин: на iPhone нельзя полностью выключить слежку по GPS

Ferra.ruиещё 2

Эксперт Эльдар Муртазин рассказал, что на смартфонах можно отключить функцию геолокации, но нельзя на iPhone.

На iPhone оказалось нельзя полностью выключить слежку по GPS
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Муртазин отметил, что местонахождение абонента можно установить с помощью данных с сотовых вышек. А если гаджет зарегистрирован в сети, не выключен и в него вставлена SIM-карта, то смартфон можно обнаружить с точностью до 50 метров.

В смартфонах на Android отключить функцию определения местоположения можно, отключив устройство, переведя в авиарежим, или если вынуть SIM-карту. Но с iPhone так просто не получится. Для этих устройств существуют решения, с помощью которых можно найти айфон даже без SIM-карты.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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