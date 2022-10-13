Ученые обнаружили колоссальный гамма-всплеск

Обсерватории по всему миру только что зафиксировали колоссальную вспышку чрезвычайно мощного излучения, описанную как «рекордсмен».

Фото: An artist’s impression of a gamma-ray burst. An artist’s impression of a gamma-ray burst.

Событие, впервые обнаруженное 9 октября, было настолько ярким, что сначала его приняли за событие ближе к дому. Первоначально названный Swift J1913.1+1946, предполагалось, что это краткая вспышка рентгеновских лучей от не слишком отдаленного источника. Только путем дальнейшего анализа астрономы обнаружили истинную природу свечения — Гамма-всплеск, один из самых сильных взрывов во Вселенной, теперь переименованный в GRB221009A.

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Хотя он и дальше, он все еще был одним из ближайших наблюдаемых, всего 2,4 миллиарда световых лет от нас. Более того, этот исключительно яркий гамма-всплеск оказался самым энергичным из когда-либо обнаруженных, достигая 18 тераэлектронвольт. гамма-всплеск, он не представляет абсолютно никакой опасности для жизни на Земле.

Наоборот, это чрезвычайно интересно – событие, которое может пролить новый свет (каламбур) на эти увлекательные взрывы. Хотя его близость делает его ярче на нашем небе, GRB221009A, возможно, является самым ярким гамма-всплеском, который мы когда-либо видели.

«Это действительно очень захватывающее событие!» астроном и специалист по нестационарным явлениям Джемма Андерсон из Университета Кертина Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии рассказала ScienceAlert. , рентгеновское и гамма-излучение, которое он излучает, чрезвычайно яркое, и поэтому его легко наблюдать.Поэтому мы можем изучать этот гамма-всплеск с помощью множества больших и малых телескопов по всему миру и собирать очень полные наборы данных, когда он сначала становится ярче, а затем исчезает».

Гамма-излучение — это самая энергичная форма света во Вселенной, возникающая в результате радиоактивного распада атомных ядер. А гамма-всплеск — это грандиозное событие, выбрасывающее за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце произвело бы за 10 миллиардов лет. Эти всплески отмечают конец жизни массивной звезды — сверхновой или гиперновой. Они также могут возникать в результате столкновения двух нейтронных звезд.

По сути, когда у звезды, массивнее примерно восьми наших Солнц, сжатых вместе, заканчивается материал, необходимый для ее водородного синтеза, внешнее давление падает, и звезда коллапсирует под действием силы тяжести. В результате происходит колоссальный взрыв (сверхновая), выбрасывающий внешнее вещество в космос, в то время как ядро коллапсирует в нейтронную звезду или черную дыру.

Разные профили гамма-всплесков означают разные виды взрывов, которые затемняются. по-разному. Когда в 2017 году астрономы наблюдали столкновение двух нейтронных звезд, произошел короткий гамма-всплеск. Длительные всплески связаны с необычайно мощными событиями, сверхсветовыми сверхновыми и гиперновыми.

Пока неясно, что мы наблюдаем с GRB221009A.

«Еще слишком рано. рассказать», — говорит Андерсон. «Свет лежащей под ним сверхновой станет ярче через несколько дней. Однако, учитывая большую продолжительность этого гамма-всплеска, это может быть очень мощный тип сверхновой».

Мы знаем, что всплеск появляется возникла из очень пыльной галактики и что она была очень мощной. А Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO), Черенковская обсерватория в Китае, обнаружила фотоны с энергиями примерно до 18 тераэлектронвольт (ТэВ). На сегодняшний день обнаружено всего несколько гамма-всплесков с излучением в ТэВ-диапазоне; если данные LHAASO подтвердятся, GRB221009A будет первой с энергией выше 10 ТэВ.

На данный момент предстоит много научных исследований в дни, следующие за вспышкой. Ученые настраивают телескопы на местонахождение объекта, чтобы наблюдать за поведением послесвечения на как можно большем количестве длин волн, что является важной информацией для подробного раскрытия причины взрыва.

«Когда вы имеете дело с космическими взрывы, которые выбрасывают звездные останки почти со скоростью света, оставляя за собой черную дыру, вы наблюдаете за физикой, происходящей в самых экстремальных условиях, которые невозможно воссоздать на Земле», — говорит Андерсон.