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20 минут назад

Китай запустил спутник для мониторинга окружающей среды

Lenta.ruиещё 1

Китай успешно запустил ракету со спутником S-SAR01, который предназначен для мониторинга окружающей среды и управления чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китай запустил спутник для мониторинга окружающей среды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Двухступенчатая ракета-носитель CZ-2C стартовала в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шэньси. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Отмечается, что аппарат будет предоставлять радиолокационные изображения S-диапазона с разрешением пять метров Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству экологии и охраны окружающей среды Китая. Полученные данные будут использовать в сельском хозяйстве, лесоводстве, мониторинге землетрясений и других областях.

В сентябре издание Space News сообщило, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на Луну вместе с китайской миссией Chang’e-7 арабского планетохода Rashid 2.

В июле Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции.

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