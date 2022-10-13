Китай запустил спутник для мониторинга окружающей среды

Китай успешно запустил ракету со спутником S-SAR01, который предназначен для мониторинга окружающей среды и управления чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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Двухступенчатая ракета-носитель CZ-2C стартовала в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шэньси. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Отмечается, что аппарат будет предоставлять радиолокационные изображения S-диапазона с разрешением пять метров Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству экологии и охраны окружающей среды Китая. Полученные данные будут использовать в сельском хозяйстве, лесоводстве, мониторинге землетрясений и других областях.

В сентябре издание Space News сообщило, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на Луну вместе с китайской миссией Chang’e-7 арабского планетохода Rashid 2.