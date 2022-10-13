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54 минуты назад

Для повышения точности ГЛОНАСС разработали новые наземные станции

Газета.Ru

Повышающие точность глобальной навигационной системы ГЛОНАСС новые наземные станции разработаны на НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». Об этом рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Ринат Галеев.

Для повышения точности ГЛОНАСС разработали новые наземные станции
Фото: MKonair/WikipediaMKonair/Wikipedia

Представитель компании уточнил, что они занимаются беззапросными измерительными станциями, которые стоят на земле и помогают корректировать положение спутников на орбите.

Галеев отметил: «Чем точнее спутники стоят на своих местах, тем точнее навигация на земле». Компания занимается новыми навигационными системами для подобных измерений. Скоро они уже будут готовы.

Ранее сообщалось, что военные Восточного военного округа в Забайкальском крае получили на вооружение несколько десятков радиостанций шестого поколения «Азарт», которые могут работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. «Азарт» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, определять координаты с помощью ГЛОНАСС.

Наука и техника,Росэлектроника,Ростех,
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