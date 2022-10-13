Для повышения точности ГЛОНАСС разработали новые наземные станции

Повышающие точность глобальной навигационной системы ГЛОНАСС новые наземные станции разработаны на НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». Об этом рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Ринат Галеев.

Фото: MKonair/Wikipedia MKonair/Wikipedia

Представитель компании уточнил, что они занимаются беззапросными измерительными станциями, которые стоят на земле и помогают корректировать положение спутников на орбите.

Галеев отметил: «Чем точнее спутники стоят на своих местах, тем точнее навигация на земле». Компания занимается новыми навигационными системами для подобных измерений. Скоро они уже будут готовы.