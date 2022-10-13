В «Роскосмосе» рассказали о ходе работ по созданию орбитальной станции

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о том, как идут работы по созданию национальной орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции», — отметил Борисов.

Пока, по словам главы «Роскосмоса», Россия продолжает работать на Международной космической станции (МКС).

В июле Борисов на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС и начать создание национальной орбитальной станции. Вскоре «Роскосмос» обнародовал ее эскиз.