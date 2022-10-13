Какие сообщения в мессенджерах опасно открывать

Мессенждеры, помимо удобства, несут в себе определенную угрозу. Поэтому следует соблюдать правила при использовании их в деловой или личной переписке, передает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

По его словам, самую большую опасность могут нести приходящие с незнакомых номеров сообщения с gif-анимацией, ссылками и текстовыми файлами.

«С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут «подсадить» в ваш смартфон вредоносную программу», – объяснил эксперт.

Он отметил, что при помощи такого ПО в будущем злоумышленники смогут получать чувствительные данные о владельцах гаджетов.

Магомедов порекомендовал при получении сообщений с контентом в мессенджере, их удалять, не открывая. Также не нужно доверять сообщениям, которые призывают совершить какие-то действия или с интригующим текстом. Например, следует сразу удалить сообщения с фразами: «Переходи на сайт», «Выиграй приз» и другие.