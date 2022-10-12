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33 минуты назад

Российский школьник изобрел систему для выявления паралича лицевого нерва

Lenta.ru

Российский ученик Центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» изобрел систему для помощи в реабилитации после поражения лицевого нерва. Соответсвующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 октября.

Российский школьник изобрел систему для выявления паралича лицевого нерва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Десятиклассник из Кемерова Вячеслав Чертан за два года разработал телемедицинский сервис для выявления паралича лицевого нерва, в том числе паралича Белла. Данная цифровая система содержит набор алгоритмов мимических упражнений, которые могут максимально точно определить мимические отклонения от эталонных показателей для каждого отдельного пациента.

Известно, что разработка школьника может упростить процесс первичной оценки общего состояния человека, степени поражения лицевых нервов, степени потери двигательной активности. Новый сервис легко внедряется в медицинские ПО, а также имеет возможность управления с мобильных устройств на базе iOS и Android.

Согласно материалу, министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева вручила Вячеславу Чертану медаль «Надежда Кузбасса» за созданное им новшество, которое разрабатывалось под руководством преподавателей Центра Дениса Березина и Артема Иванова.

В июле 2021 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.

Наука и техника,Денис Березин,Артем Иванов,Ирина Ганиева,
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