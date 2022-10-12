Большие и мощные: TECNO проведет онлайн-презентацию новинки POVA 4 Pro

В линейке POVA, традиционно включающей самые энергоемкие смартфоны компании TECNO, анонсируется пополнение. Широкий 6,82-дюймовый экран и не менее внушительный аккумулятор на 6000 мАч, звучные стереодинамики и современный процессор – у новых планшетофонов POVA 4 и POVA 4 Pro есть, что предложить.

Фото: пресс-служба Tecno пресс-служба Tecno

Компания TECNO представит в России новинки POVA 4 Pro и POVA 4 легендарной линейки смартфонов POVA, известной своим сверхъемким аккумулятором, большой диагональю экрана и футуристичным дизайном.

Онлайн-трансляция пройдет 12 октября в 19:00 в официальной группе TECNO ВКонтакте. Ведущий, эксперт TECNO, вместе с приглашенным техно-блогером Владом Филатовым поделится подробностями о мощном процессоре, расскажет о технических особенностях устройств, а также назовет стоимость новых продуктов. Зрители онлайн-мероприятия получат возможность стать обладателем новинки POVA 4 Pro.

Бренд TECNO одним из первых презентует в России смартфон, оснащенный новым процессором Helio G99, выполненном по техпроцессу 6 нм. Максимальная версия памяти 256/8 ГБ.

POVA 4 Pro впервые в истории линейки оснащена AMOLED экраном с максимальной частотой обновления 90 Гц. Смартфон традиционно отличается продвинутыми характеристиками. Емкость батареи составляет 6000 мАч. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки в 45 Вт, которая позволит зарядить смартфон до 50% всего за 24 минуты.