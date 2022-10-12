Геологи выяснили, что могло убить морских гигантов

Исследователи из Вайомингского университета выяснили, что период интенсивной деятельности вулканов в Центральных Андах мог привести к климатическим изменениями и вымиранию древних морских млекопитающих. Авторы работы сообщили о результатах на собрании Американского Геологического общества в Денвере.

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Около 7,6 млн лет назад температура на Земле резко упала, что сопровождалось массовыми изменениями растительных и животных сообществ как на суше, так и в океанах. Основной причиной этого ранее считалось выделение углекислого газа в атмосферу в результате силикатного выветривания Гималаев.

Авторы новой работы предположили, что к вымиранию морских жителей привела активность вулканов в Андах около семи миллионов лет назад. Возможно, что выделяющийся при извержении пепел стал удобрением для диатомовых водорослей, которые при бурном росте выделяли токсичные для млекопитающих вещества. Сами морские гиганты после смерти становились дополнительным удобрением для растений, из-за чего токсинов в воде накапливалось все больше.