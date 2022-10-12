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47 минут назад

К каким болезням кожи приводит табачный дым

Ferra.ruиещё 1

Табачный дым может на некоторое время впитываться в различные поверхности в доме. Из-за этого он может навредить здоровью как курящих, так и некурящих людей.

Специалисты рассказали, к каким болезням кожи приводит табачный дым
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что табачный дым (точнее, вещества, оставшиеся от табачного дыма) при воздействии на кожу повышает вероятность развития различных болезней. Среди них - псориаз и контактный дерматит.

А ещё табачный дым повышает уровень определённых биомаркеров окислительного повреждения. Из-за этого у человека могут возникнуть и такие заболевания, как атеросклероз, болезни сердца, рак.

Результаты данного исследования были опубликованы в BioMedicine. Участвовали в нём 10 некурящих взрослых в возрасте от 22 до 45 лет. В течение трёх часов каждый из участников носил одежду, пропитанную табачным дымом, а также ходил либо бегал по беговой дорожке каждый час не менее 15 минут. При этом люди не знали, что их одежда пропитана THS, то есть веществами, оставшимися от табачного дыма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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