Специалисты рассказали, к каким болезням кожи приводит табачный дым

Табачный дым может на некоторое время впитываться в различные поверхности в доме. Из-за этого он может навредить здоровью как курящих, так и некурящих людей.
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что табачный дым (точнее, вещества, оставшиеся от табачного дыма) при воздействии на кожу повышает вероятность развития различных болезней. Среди них - псориаз и контактный дерматит.
А ещё табачный дым повышает уровень определённых биомаркеров окислительного повреждения. Из-за этого у человека могут возникнуть и такие заболевания, как атеросклероз, болезни сердца, рак.
Результаты данного исследования были опубликованы в BioMedicine. Участвовали в нём 10 некурящих взрослых в возрасте от 22 до 45 лет. В течение трёх часов каждый из участников носил одежду, пропитанную табачным дымом, а также ходил либо бегал по беговой дорожке каждый час не менее 15 минут. При этом люди не знали, что их одежда пропитана THS, то есть веществами, оставшимися от табачного дыма.
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