Россиянам рассказали, нарушает ли закон использование Instagram

Пользователи продуктов американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) не нарушают российские законы, за ознакомление с материалами Instagram и Facebook ответственность не предусмотрена. Об этом ТАСС в среду заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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"Meta как новостной ресурс был включен в список экстремистских организаций в силу известных призывов, которые публиковались на страницах Meta. Пользователи продуктов Meta законов не нарушают, они могут знакомиться с материалами Meta, за ознакомление никаких санкций не следует", - сказал Пушков.

При этом сенатор отметил, что размещение рекламы на платформах Meta может подпасть под действие закона, так как это "фактически поддержка экстремистского сайта". Ранее адвокат Дмитрий Аграновский пояснил ТАСС, что в России нет сложившейся практики применения запрета на продукты Meta, но, если исходить из текста судебного решения, использование их для личного пользования допустимо, а любые финансовые операции будут расцениваться как финансирование экстремистской организации.