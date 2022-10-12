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22 минуты назад

iPhone 14 Pro и первый смартфон Xiaomi с «островком» сравнили лицом к лицу

Ferra.ru

Выход iPhone 14 Pro ознаменовал новый тренд в мире смартфонов — замена «капелек» и «чёлок» на «островок». Одним из первых Android-смартфонов с новым вырезом стал Civi 2 от Xiaomi.

iPhone 14 Pro и смартфон Xiaomi с «островком» сравнили лицом к лицу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же в Сети появилось фото, которое демонстрирует, как выглядят на фоне друг друга Xiaomi Civi 2 и новенький iPhone 14 Pro.

В первую очередь в глаза бросается отличие в размерах выреза — если у смартфона Apple это достаточно большая по занимаемой площади вставка, то у новинки от китайского бренда «островок» раза в три меньше.

Ferra.ru

При этом у яблочной корпорации Dynamic Island скрывает в себе полноценный датчик Face ID, а также является динамическим, т.е. меняет свои размеры в зависимости от сценария использования. В то же время вырез в Xiaomi Civi 2 прячет лишь фронтальную камеру и никакими изменениями формы похвастаться не может.

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