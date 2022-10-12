iPhone 14 Pro и смартфон Xiaomi с «островком» сравнили лицом к лицу

Выход iPhone 14 Pro ознаменовал новый тренд в мире смартфонов — замена «капелек» и «чёлок» на «островок». Одним из первых Android-смартфонов с новым вырезом стал Civi 2 от Xiaomi.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же в Сети появилось фото, которое демонстрирует, как выглядят на фоне друг друга Xiaomi Civi 2 и новенький iPhone 14 Pro.

В первую очередь в глаза бросается отличие в размерах выреза — если у смартфона Apple это достаточно большая по занимаемой площади вставка, то у новинки от китайского бренда «островок» раза в три меньше.

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