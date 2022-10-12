iPhone 14 Pro и смартфон Xiaomi с «островком» сравнили лицом к лицу

Выход iPhone 14 Pro ознаменовал новый тренд в мире смартфонов — замена «капелек» и «чёлок» на «островок». Одним из первых Android-смартфонов с новым вырезом стал Civi 2 от Xiaomi.
Теперь же в Сети появилось фото, которое демонстрирует, как выглядят на фоне друг друга Xiaomi Civi 2 и новенький iPhone 14 Pro.
В первую очередь в глаза бросается отличие в размерах выреза — если у смартфона Apple это достаточно большая по занимаемой площади вставка, то у новинки от китайского бренда «островок» раза в три меньше.
При этом у яблочной корпорации Dynamic Island скрывает в себе полноценный датчик Face ID, а также является динамическим, т.е. меняет свои размеры в зависимости от сценария использования. В то же время вырез в Xiaomi Civi 2 прячет лишь фронтальную камеру и никакими изменениями формы похвастаться не может.