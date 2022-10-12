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1 час назад

Учёные нашли способ лечить невосприимчивые к лекарствам раковые опухоли

Ferra.ru

Ученые разгадали давнюю загадку, связанную с белками, способствующим развитию рака, и тем, как они вызывает рост опухоли. Полученные результаты являются важным шагом, поскольку агрессивные опухоли часто становятся невосприимчивыми к лекарствам и другим терапевтическим средствам.

Учёные нашли способ лечить невосприимчивые к лекарствам раковые опухоли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавнее открытие, опубликованное в журнале Nature Structural and Molecular Biology, основывается на предыдущих исследованиях устойчивости к лекарствам.

"Наши результаты позволяют предложить некоторые новые стратегии, которые мы могли бы использовать в клинике для улучшения результатов лечения пациентов", - говорит один из авторов работы.

Исследовательская группа изучала белок под названием Smoothened, который играет жизненно важную роль в развитии здоровых тканей и органов. Однако, когда Smoothened становится чрезмерно активным, он может вызвать образование и распространение опухолей мозга и кожи. Блокирование Smoothened может остановить распространение рака, но в конечном итоге опухоли адаптируются, что делает этот подход неэффективным. Smoothened является частью сигнального пути в организме. “Сообщения”, проходящие по этому проводу, дают инструкции клетке.

“Мы знали о существовании сигнального пути, но не представляли, как он работает … Мы надеемся, что благодаря лучшему пониманию этого явления лекарства от рака станут гораздо более эффективными", пишут исследователи. Результаты их работы объясняют, как Smoothened “включается” на молекулярном уровне и что представляет собой передаваемый сигнал.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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