Intel сокращает тысячи рабочих мест

Как показывают различные отчеты последних месяцев, рынок ПК в 2022 году сильно замедлился по сравнению с предыдущими годами. Одной из компаний, наиболее пострадавших от этого спада, является Intel, которая, как сообщается, сокращает тысячи рабочих мест, чтобы уменьшить потери в доходах.

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Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, Intel планирует "крупное сокращение численности персонала". Из источников, знакомых с вопросом, стало известно, что число уволенных сотрудников может достигать тысячи. Хотя Intel не подтвердила эту новость, Bloomberg утверждает, что об увольнениях будет объявлено со дня на день.