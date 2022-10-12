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1 час назад

Intel сокращает тысячи рабочих мест из-за падения доходов

Как показывают различные отчеты последних месяцев, рынок ПК в 2022 году сильно замедлился по сравнению с предыдущими годами. Одной из компаний, наиболее пострадавших от этого спада, является Intel, которая, как сообщается, сокращает тысячи рабочих мест, чтобы уменьшить потери в доходах.

Intel сокращает тысячи рабочих мест
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, Intel планирует "крупное сокращение численности персонала". Из источников, знакомых с вопросом, стало известно, что число уволенных сотрудников может достигать тысячи. Хотя Intel не подтвердила эту новость, Bloomberg утверждает, что об увольнениях будет объявлено со дня на день.

В настоящее время в Intel работает около 113 700 сотрудников. В статье Bloomberg также упоминается, что больше всего сокращения затронут отделы продаж и маркетинга, которые будут сокращены на 20%. В последний раз Intel проводила значительное сокращение сотрудников в 2016 году, когда было уволено около 12 000 человек.

Наука и техника,Intel,
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