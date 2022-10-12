Японское космическое агентство уничтожило ракету Epsilon сразу после запуска

Японской космическое агентство (JAXA) 12 октября запустило ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту и уничтожило ее почти сразу после старта. Об этом сообщает ТАСС.

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Трансляция пуска с космодрома Утиноура велась на YouTube. Вскоре после старта ее остановили, а запись с официального канала агентства была удалена. На ракете находились восемь спутников, в том числе и аппарат RAISE-3, который должен был использоваться при проведении испытаний инновационных технологий.

Как сообщает RT, позднее в JAXA пояснили, что сбить ракету пришлось из-за появившихся неисправностей, которые не позволили провести нормальный полет. По словам представителя организации, носитель отклонился от заданной траектории.