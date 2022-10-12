Россиянин разбил машину ради проверки новой функции iPhone

Российский блогер Родион Худаков в своем обзоре на Apple iPhone 14 разбил машину, чтобы проверить, как работает в России функция Crash Detection. Благодаря ей смартфон после аварии может самостоятельно вызвать службу спасения. Видео эксперимента опубликовано на YouTube-канале Hudakov.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для проверки блогер использовал автомобиль ВАЗ-2108. Перед аварией смартфон около часа находился в машине со включенным навигатором, будучи закрепленным в держателе. После столкновения с бетонным блоком на скорости около 40 км/ч устройство не предложило позвонить спасателям, хотя автомобиль получил ощутимые повреждения.

«Ни сразу после удара, ни через пять минут iPhone не отреагировал», — заметил Худаков.

Автор обзора подтвердил, что в настройках смартфона была включена функция «Вызов после серьезной аварии», и не смог объяснить, почему она не сработала.