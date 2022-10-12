Россиянин разбил машину ради проверки новой функции iPhone

Российский блогер Родион Худаков в своем обзоре на Apple iPhone 14 разбил машину, чтобы проверить, как работает в России функция Crash Detection. Благодаря ей смартфон после аварии может самостоятельно вызвать службу спасения. Видео эксперимента опубликовано на YouTube-канале Hudakov.
Для проверки блогер использовал автомобиль ВАЗ-2108. Перед аварией смартфон около часа находился в машине со включенным навигатором, будучи закрепленным в держателе. После столкновения с бетонным блоком на скорости около 40 км/ч устройство не предложило позвонить спасателям, хотя автомобиль получил ощутимые повреждения.
«Ни сразу после удара, ни через пять минут iPhone не отреагировал», — заметил Худаков.
Автор обзора подтвердил, что в настройках смартфона была включена функция «Вызов после серьезной аварии», и не смог объяснить, почему она не сработала.
Ранее Apple заявляла, что для срабатывания Crash Detection устройство должно быть подключено к Bluetooth или CarPlay, а машина должна проехать определенное расстояние. При этом, если GPS в iPhone покажет, что автомобиль двигался по трассе, вероятность срабатывания функции будет выше.