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26 минут назад

Россиянин разбил машину ради проверки новой функции iPhone

Никита Бородкин

Российский блогер Родион Худаков в своем обзоре на Apple iPhone 14 разбил машину, чтобы проверить, как работает в России функция Crash Detection. Благодаря ей смартфон после аварии может самостоятельно вызвать службу спасения. Видео эксперимента опубликовано на YouTube-канале Hudakov.

Россиянин разбил машину ради проверки новой функции iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для проверки блогер использовал автомобиль ВАЗ-2108. Перед аварией смартфон около часа находился в машине со включенным навигатором, будучи закрепленным в держателе. После столкновения с бетонным блоком на скорости около 40 км/ч устройство не предложило позвонить спасателям, хотя автомобиль получил ощутимые повреждения.

«Ни сразу после удара, ни через пять минут iPhone не отреагировал», — заметил Худаков.

Автор обзора подтвердил, что в настройках смартфона была включена функция «Вызов после серьезной аварии», и не смог объяснить, почему она не сработала.

Ранее Apple заявляла, что для срабатывания Crash Detection устройство должно быть подключено к Bluetooth или CarPlay, а машина должна проехать определенное расстояние. При этом, если GPS в iPhone покажет, что автомобиль двигался по трассе, вероятность срабатывания функции будет выше.

Наука и техника,Apple,
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