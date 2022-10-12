Белорусские ученые предложили новый способ лечения коронавируса

«Для этих целей используются аллогенные клетки, мезенхимальные стволовые из обонятельной выстилки. И препарат пулированных клеток также проходит государственную регистрацию», – сообщила завлабораторией иммунологии и клеточной терапии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Наталья Антоневич.