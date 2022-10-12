В ФБР рассказали, как отличить оригинальные аккумуляторы от поддельных

Специалисты Федерального бюро расследований США (ФБР) провели собственное исследование, на основе которого поделились рекомендациями по выбору литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах, бытовой технике и других гаджетах. Об этом сообщает портал TechSpot.

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В первую очередь пользователей призывают не экономить при выборе аккумулятора. ФБР предупреждает, что не следует обращать внимание на устройства с большими скидками. К тому же сторонние производители, стоимость аккумуляторов которых заметно ниже оригинальных, могут изготавливать поддельные батареи, которые могут перегреваться, быстро изнашиваться, повредить питаемый гаджет или привести к пожару.

В ФБР призвали пользователей обращать внимание на то, как упакованы аккумуляторы и имеют ли они опечатки или ошибки в написании на этикетках. Кроме того, в оригинальных аккумуляторах этикетки не должны отклеиваться, и на них должны быть указаны официальные номера партий от производителя.