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1 час назад

WhatsApp* начали использовать для вручения повесток россиянам

Ferra.ru

В Сети появилась информация о необычном способе отправки повестки, которой воспользовался московский военкомат.

WhatsApp* начали использовать для вручения повесток россиянам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, 29-летний житель столицы, который ранее ранее служил на флоте, столкнулся с ситуацией, когда полицейский, военком и понятой пришли к нему домой, чтобы вручить повестку. Но незадолго до этого мужчина уехал на работу.

В итоге нежданные гости не растерялись и решили позвонить молодому человеку в *WhatsApp по видеосвязи. Во время разговора участковый попросил его забрать повестку. Также он добавил, что от армии не скрыться.

Ferra.ru

С подобным ранее уже сталкивались жители Тюменской области. Они массово сообщали о рассылке им повесток по WhatsApp и через электронную почту.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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