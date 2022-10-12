Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые нашел органические молекулы у черных дыр

Ученые из Оксфордского университета с помощью телескопа «Джейм Уэбб» провели первое исследование крошечных молекул пыли в центрах активных галактик. Его результаты помогут лучше понять, как формируются и эволюционируют галактики, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Фото: NASA NASA

Частицы известны как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Это одни из наиболее распространенных органических молекул во Вселенной. Они считаются ключевыми строительными блоками пребиотических соединений, сыгравших важную роль в развитии жизни.

Молекулы ПАУ создают чрезвычайно яркие полосы излучения в инфракрасной области. Астрономы рассматривают их как показатель активности звездообразования и физических условий космической области.

Астрономы впервые описали свойства ПАУ в ядрах трех активных светящихся галактик. Считалось, что молекулы не могут выжить вблизи черных дыр. Однако, как показало исследование, ПАУ способны существовать в этой среде, даже в областях, где, согласно теории, фотоны должны были разорвать их на части. Возможно, молекулы защищает большое количество газа.

Тем не менее, ядра галактик оказали влияние на свойства ПАУ. Ученые выявили повышенное содержание более крупных и нейтральных молекул. Очевидно, мелкие заряженные частицы все же оказались разрушены.

В дальнейшем ученые планируют исследовать большее количество галактик. Знание свойств ПАУ в их центрах позволит использовать их как «инструмент» для оценки активности звездообразования.