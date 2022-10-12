Microsoft перестала блокировать активацию Windows и Office в России

Ещё в начале 2022 года Microsoft объявила о временной приостановке деятельности в России. Тогда отечественные пользователи лишились ряда продуктов компании, в том числе Windows и Office.

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Но вот, спустя какое-то время, редмондцы втихую всё же вернулись в нашу страну. Так, в ряде российских магазинов был замечен офисный пакет «Microsoft 365». При этом на сайтах ритейлеров заявлено, что ключ к нему можно активировать исключительно в пределах РФ.

Microsoft потратила много времени и средств на продвижение лицензионного программного обеспечения в России, поэтому вполне логично, что корпорация возвращается на рынок и пытается удержать количество пользователей своих продуктов на прежнем уровне. Евгений Харитонов