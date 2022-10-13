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56 минут назад

Владельцы наушников AirPods Pro 2 жалуются на проблемы со звуком

Газета.Ruиещё 1

Пользователи AirPods Pro 2 столкнулись с проблемой смещения и высокой задержкой звука в наушниках, из-за чего тематические форумы начинают заполняться жалобами, пишет портал 9to5mac.

Владельцы наушников AirPods Pro 2 пожаловались на проблемы со звуком
Фото: AppleApple

При смещении звук может неравномерно распределяться между двумя наушниками или работать с высокой задержкой, что особенно заметно при просмотре видео. При этом у некоторых владельцев AirPods Pro 2 выявляются не только проблемы смещения звука, но и самопроизвольное увеличение или уменьшение уровня громкости.

Пользователям, столкнувшимся с новой проблемой, в качестве временного решения рекомендуют отключить и снова включить функцию «Пространственный звук».

Один из участников форума Reddit заявил, что даже после замены своих AirPods Pro 2 на новые проблема все равно сохранилась.

Компания Apple пока не комментировала жалобы пользователей AirPods Pro 2. Также неизвестным остается то, с чем могут быть связаны смещение звука и другие ошибки. В случае программного бага проблема может быть решена в последующем обновлении ПО.

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