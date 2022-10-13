Владельцы наушников AirPods Pro 2 пожаловались на проблемы со звуком

Пользователи AirPods Pro 2 столкнулись с проблемой смещения и высокой задержкой звука в наушниках, из-за чего тематические форумы начинают заполняться жалобами, пишет портал 9to5mac.
При смещении звук может неравномерно распределяться между двумя наушниками или работать с высокой задержкой, что особенно заметно при просмотре видео. При этом у некоторых владельцев AirPods Pro 2 выявляются не только проблемы смещения звука, но и самопроизвольное увеличение или уменьшение уровня громкости.
Пользователям, столкнувшимся с новой проблемой, в качестве временного решения рекомендуют отключить и снова включить функцию «Пространственный звук».
Один из участников форума Reddit заявил, что даже после замены своих AirPods Pro 2 на новые проблема все равно сохранилась.
Компания Apple пока не комментировала жалобы пользователей AirPods Pro 2. Также неизвестным остается то, с чем могут быть связаны смещение звука и другие ошибки. В случае программного бага проблема может быть решена в последующем обновлении ПО.