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57 минут назад

В России разработали клей для самолетов и космических кораблей, способный заменить импортную продукцию

runews24.ru

В России разработали клей, который используется в самолетостроении, способный заменить импортный аналог. Разработка принадлежит компании, производящей композитные материалы, «ИТЕКМА».

В России разработали клей для самолетов и космических кораблей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фирма представила целую линейку эпоксидных клеев, которые можно будет использовать при строительстве самолетов и космических кораблей. Это жидкие и пастообразные клеи для применения при температурных режимах от 85 °С (АТ-44М) до 180 °С (АТ-44К и АТ-77Н).

Их можно использовать при склеивании «композит-композит», «металл-композит» и «металл-металл». По качеству и удобству они не уступают иностранным аналогам, таким как Henkel и 3М, уверяют в компании.

Также «ИТЕКМА» представила аэрозольный клей-спрей временной фиксации КС22. Разработка пришла на смену импортной продукции, которую как и клей для самолетов и космических кораблей, перестали поставлять в Россию весной этого года.

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