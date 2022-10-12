В России разработали клей для самолетов и космических кораблей

В России разработали клей, который используется в самолетостроении, способный заменить импортный аналог. Разработка принадлежит компании, производящей композитные материалы, «ИТЕКМА».

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Фирма представила целую линейку эпоксидных клеев, которые можно будет использовать при строительстве самолетов и космических кораблей. Это жидкие и пастообразные клеи для применения при температурных режимах от 85 °С (АТ-44М) до 180 °С (АТ-44К и АТ-77Н).

Их можно использовать при склеивании «композит-композит», «металл-композит» и «металл-металл». По качеству и удобству они не уступают иностранным аналогам, таким как Henkel и 3М, уверяют в компании.