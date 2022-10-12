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21 минуту назад

Почему никто не захотел покупать «умные» очки Google Glass: разработчик назвал главную причину

Ferra.ru

В далёком 2013 году Google представила миру свои первые смарт-очки — Google Glass. К сожалению, они так и не сумели стать по-настоящему популярными, оставшись лишь приятным воспоминанием для гик-сообщества.

Разработчики назвали причину плохих продаж «умных» очков Google Glass
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же о судьбе проекта решил высказаться экс-сотрудник Google Уоррен Крэддок. В своё время он в течение 16 месяцев занимал должность старшего инженера-программиста в проекте Google Glass.

По его словам, команда разработчиков так и не смогли найти задачу или ситуацию, «в которой продукт был бы незаменим». Поверх этого накладывалось и то, что у «умных» очков Google были достаточно невыдающиеся характеристики, в том числе неудобно расположенный экран с разрешением 640 х 360 пикселей.

Отметим, что до сих пор ни одна из IT-компаний так и не смогла представить свой вариант подобного девайса, который стал бы пользоваться заметной популярностью.

Наука и техника,Google,
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