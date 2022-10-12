Разработчики назвали причину плохих продаж «умных» очков Google Glass

В далёком 2013 году Google представила миру свои первые смарт-очки — Google Glass. К сожалению, они так и не сумели стать по-настоящему популярными, оставшись лишь приятным воспоминанием для гик-сообщества.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же о судьбе проекта решил высказаться экс-сотрудник Google Уоррен Крэддок. В своё время он в течение 16 месяцев занимал должность старшего инженера-программиста в проекте Google Glass.

По его словам, команда разработчиков так и не смогли найти задачу или ситуацию, «в которой продукт был бы незаменим». Поверх этого накладывалось и то, что у «умных» очков Google были достаточно невыдающиеся характеристики, в том числе неудобно расположенный экран с разрешением 640 х 360 пикселей.