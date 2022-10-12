Названа дата анонса новых iPad, MacBook и Mac mini

Apple проведет презентацию новых iPad и Mac 24 октября. Об этом заявляют многочисленные инсайдеры, пишет портал Gizchina.
Известно, что Apple представит как минимум две модели iPad, среди которых базовый iPad 10 поколения и iPad Pro с фирменным чипом M2. Бюджетный планшет получит обновленный дизайн, USB-C и чип Apple A14, известный по iPhone 12. Слухи также указывают на то, что Apple представит новые Mac mini и MacBook Pro.
По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple выпустит iPadOS 16.1 в последнюю неделю октября. Релиз операционной системы также подтверждает анонс новых гаджетов.
Кроме того, журналист напомнил, что выход финансового отчета Apple за 4 квартал 2022 года состоится 27 октября, и именно в этот период компания не раз уже проводила презентации своих новинок. Так, презентация MacBook Pro состоялась 18 октября прошлого года. Ноутбук поступил в продажу 26 октября, а уже 28 октября Apple опубликовала отчет за 4 квартал 2021 года.