Названа дата анонса новых iPad, MacBook и Mac mini

Apple проведет презентацию новых iPad и Mac 24 октября. Об этом заявляют многочисленные инсайдеры, пишет портал Gizchina.

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Известно, что Apple представит как минимум две модели iPad, среди которых базовый iPad 10 поколения и iPad Pro с фирменным чипом M2. Бюджетный планшет получит обновленный дизайн, USB-C и чип Apple A14, известный по iPhone 12. Слухи также указывают на то, что Apple представит новые Mac mini и MacBook Pro.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple выпустит iPadOS 16.1 в последнюю неделю октября. Релиз операционной системы также подтверждает анонс новых гаджетов.