Студенты МАИ придумали прибор, продлевающий срок службы аккумуляторов

В МАИ разработали устройство, которое замеряет напряжение ячеек в аккумуляторных сборках. Полученные данные позволяют защищать от перезаряда, переразряда или вовремя заменять наиболее деградированные ячейки батареи. Об этом сообщила пресс-служба МАИ.
«Уникальность проекта состоит в том, что с его помощью можно легко наращивать количество подключаемых ячеек. Иными словами, его можно использовать в очень больших аккумуляторах», — уточнил один из разработчиков проекта, студент МАИ Вадим Сертаков.
На Западе производятся специализированные микросхемы, позволяющие подключить к себе все ячейки аккумуляторной сборки и далее производить замеры. В России аналогов нет. Поэтому прибор, разработанный в МАИ, мог бы импортозаместить данные узел в системе управления батареями.