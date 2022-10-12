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1 час назад

Студенты МАИ придумали прибор, продлевающий срок службы аккумуляторов

Управа района Сокол города Москвы

В МАИ разработали устройство, которое замеряет напряжение ячеек в аккумуляторных сборках. Полученные данные позволяют защищать от перезаряда, переразряда или вовремя заменять наиболее деградированные ячейки батареи. Об этом сообщила пресс-служба МАИ.

Студенты МАИ придумали прибор, продлевающий срок службы аккумуляторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уникальность проекта состоит в том, что с его помощью можно легко наращивать количество подключаемых ячеек. Иными словами, его можно использовать в очень больших аккумуляторах», — уточнил один из разработчиков проекта, студент МАИ Вадим Сертаков.

На Западе производятся специализированные микросхемы, позволяющие подключить к себе все ячейки аккумуляторной сборки и далее производить замеры. В России аналогов нет. Поэтому прибор, разработанный в МАИ, мог бы импортозаместить данные узел в системе управления батареями.

Наука и техника,МАИ,
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