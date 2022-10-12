В российских магазинах снова появились продукты Microsoft

Офисный пакет Microsoft 365 снова доступен для покупки в российских магазинах. Он исчез с рынка РФ в конце марта, когда американская компания приняла решение остановить поставки в Россию в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в публикации, программное обеспечение Microsoft в России представляют AllSoft и Softline — официальные партнеры корпорации до введения санкций против России. Издание отмечает, что подписка подешевела: сейчас стоимость семейного пакета — 5951 рубль, а в начале марта — 7400 рублей.

В пресс-службе AllSoft заверили, что магазин действует исключительно в соответствии с официальной позицией Microsoft. Сегодня приобрести лицензию на MS Office 365 нельзя, но заказчики могут продлевать уже действующие лицензии в соответствии с условиями контрактов. Бизнес клиенты при этом не могут продлить подписку, а продажа лицензий будет длиться до того, как все запасы будут исчерпаны.

В техподдержке Softline заявили, что вновь поступившие на российский рынок лицензии — официальные поставки компании Microsoft.