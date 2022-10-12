Ученые изучили историю отдаления Луны от Земли

Ученые из Утрехтского и Женевского университета изучили историю отдаления Луны от Земли. Оказалось, что спутник медленно отстранялся в течение последних 2,5 миллиарда лет. Результаты работы описаны в журнале PNAS.

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В 1969 году в результате миссии НАСА «Аполлон» на Луне были установлены спутниковые панели, которые выявили, что спутник удаляется от родительской планеты на 3,8 сантиметров каждый год. В новом исследовании специалисты применили комбинацию методов для более подробных расчетов.

Прежде всего были тщательно проанализированы циклы Миланковича — циклы климатической прецессии колебания оси Земли в длительный период времени. Его изучение позволило установить период, когда Луна была ближе к Земле. Образцы полосчатого железа в Австралии показали, что породы содержат множественные циклические вариации, которые повторяются с примерными интервалами 10 и 85 сантиметров, что примерно соответствует 11000 лет и 100000 лет.

Это означает, что 2,4-2,5 миллиарда лет назад Луна была ближе к Земле на 60 тысяч километров (это расстояние примерно в 1,5 раза больше окружности Земли). Такие факторы уменьшали продолжительность дня примерно на 5 часов.