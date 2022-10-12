Найден способ снизить риск деменции вдвое

Для этого специалисты проанализировали количество пройденных шагов более 78 тысяч взрослых человек в возрасте от 40 до 79 лет в течение семи лет. Согласно полученным результатам, 9800 шагов в день могут снизить вероятность появления деменции в будущем на 50 процентов. Причем это число не увеличивалось в случае повышения количества пройденной дистанции. Однако меньшее количество шагов в день увеличивало риск развития болезни — например, испытуемые, ходившие 3800 шагов, снизили шансы на нейродегенеративное заболевание лишь на 25 процентов.