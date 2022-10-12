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10 минут назад

Найден способ снизить риск деменции вдвое

Lenta.ruиещё 2

Международная группа ученых нашла способ снизить риск деменции вдвое: ежедневно проходить десять тысяч шагов. Исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology.

Найден способ снизить риск деменции вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого специалисты проанализировали количество пройденных шагов более 78 тысяч взрослых человек в возрасте от 40 до 79 лет в течение семи лет. Согласно полученным результатам, 9800 шагов в день могут снизить вероятность появления деменции в будущем на 50 процентов. Причем это число не увеличивалось в случае повышения количества пройденной дистанции. Однако меньшее количество шагов в день увеличивало риск развития болезни — например, испытуемые, ходившие 3800 шагов, снизили шансы на нейродегенеративное заболевание лишь на 25 процентов.

По мнению авторов, такие данные объясняются улучшением состояния сосудов во время занятий физической активностью, что является ключевым фактором в профилактике деменции. Это также согласуется с выводами предыдущих исследований и рекомендациями Британского общества Альцгеймера.

В октябре 2022 года сотрудники Калифорнийского университета заметили, что шизофрения способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза.

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