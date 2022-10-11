В обновлении Windows 11 нашли очередной дефект

Microsoft отозвала обновление 22H2 для Windows 11 для ряда пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа обратили внимание, что американский IT-гигант отозвал развертывание апдейта 22H2 для некоторых компьютеров. Как пояснили инженеры компании, у ряда клиентов возникли проблемы со входом в систему через Windows Hello — персонализированный способ входа в Windows с помощью распознавания лица, отпечатка пальца или через пин-код.

Нашедшие очередной дефект обновления авторы отметили, что проблема может не проявиться, если пользователь настроит Windows Hello после обновления до 22H2. Пользователям рекомендовали не устанавливать обновление Windows 11 2022 Update вручную на уязвимые системы с помощью Media Creation Tool или кнопки «Обновить сейчас».

В конце сентября Microsoft уже приходилось отзывать апдейт у некоторых пользователей. Тогда в компании заметили, что 22H2 может вступить в конфликт с аудиооборудованием на ПК на базе процессоров Intel.