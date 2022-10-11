На «Госуслугах» недоступен раздел по оформлению загранпаспортов

На портале Госуслуг недоступны разделы по оформлению паспортов РФ, загранпаспортов и оформления регистрации.

«Сервисы недоступны для пользователей», – пишут медиа.

Вечером во вторник на сайте Госуслуг перестали открываться разделы по оформлению паспортов. Пользователи не могут оформить ни российские, ни заграничные паспорта.

Кроме того, недоступен оказался раздел, где оформляется регистрация по месту жительства и пребывания, сообщает ТАСС.