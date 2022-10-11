В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
52 минуты назад

На «Госуслугах» вновь перестал работать раздел по оформлению паспортов

РИА "ФедералПресс"

На портале Госуслуг недоступны разделы по оформлению паспортов РФ, загранпаспортов и оформления регистрации.

На «Госуслугах» недоступен раздел по оформлению загранпаспортов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сервисы недоступны для пользователей», – пишут медиа.

Вечером во вторник на сайте Госуслуг перестали открываться разделы по оформлению паспортов. Пользователи не могут оформить ни российские, ни заграничные паспорта.

Кроме того, недоступен оказался раздел, где оформляется регистрация по месту жительства и пребывания, сообщает ТАСС.

В предыдущий раз аналогичные проблемы с доступо к сервисам Госуслуг были зафиксированы в конце августа 2022 года. В Минцифры России пока не прокомментировали проблемы с доступом к части разделов сервиса.

Наука и техника,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители