Google обязали выплатить «Газпром-медиа» 1 млрд рублей

«В случае неисполнения решения суда взыскать солидарно с Google Ireland Limited, Google LLC, Google Commerce Limited, ООО «Гугл» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Развлекательное телевидение» судебную неустойку в размере 100 000 руб. в день за первую неделю неисполнения судебного акта начиная с шестого дня с даты вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта», – цитирует ТАСС решение суда.