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24 минуты назад

С YouTube могут взыскать миллиард рублей за блокировку российского телеканала

Газета.Ru

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google выплатить холдингу «Газпром-медиа» неустойку в размере до 1 млрд руб. за отказ снимать блокировку с YouTube-канала ТНТ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Google обязали выплатить «Газпром-медиа» 1 млрд рублей
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что обозначенная сумма может накопиться в том случае, если Google не снимет блокировку с YouTube-канала ТНТ в течение девяти месяцев.

«В случае неисполнения решения суда взыскать солидарно с Google Ireland Limited, Google LLC, Google Commerce Limited, ООО «Гугл» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Развлекательное телевидение» судебную неустойку в размере 100 000 руб. в день за первую неделю неисполнения судебного акта начиная с шестого дня с даты вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта», – цитирует ТАСС решение суда.

YouTube заблокировал аккаунт телеканала ТНТ на видеохостинге в марте 2022 года без объяснения каких-либо причин. Вместе с ТНТ под блокировку также попала учетные запись российского телеканалов НТВ.

Наука и техника,Газпром-медиа,Google,
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