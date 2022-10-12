Представлен Amazfit Band 7 с огромным дисплеем и выдающейся автономностью

В России начались продажи мощного фитнес-браслета Amazfit Band 7 — мирового бренда, принадлежащего компании Zepp.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новое «умное» устройство позиционируется не просто как аксессуар для занятий спортом, отслеживания состояния здоровья, качества сна и других показателей, но и как настоящий спутник пользователя. Браслет работает на операционной системе ОС Zepp, оснащённой специально адаптированным интерфейсом и обеспечивающей плавную анимацию. А богатая экосистема включает в себя более 10 полезных мини-приложений.

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Amazfit Band 7 получил крупный AMOLED-дисплей высокого разрешения с диагональю 1,47 дюйма. Благодаря такому дисплею пользователи могут легко просматривать важные для них данные о состоянии здоровья и ходе тренировок. К тому же дисплей нового смарт-браслета может работать в режиме Always On — функция, благодаря которой экран постоянно включён, можно быстро посмотреть время, дату, все доступные в устройстве данные, не касаясь при этом дисплея.

Фитнес-браслет имеет аккумулятор ёмкостью в 232 мАч, что позволяет автономно работать гаджету в течение 18 дней в обычном режиме или 28 дней в режиме экономии заряда. При этом масса гаджета — всего 28 грамм.

Кроме того, Amazfit Band 7 получил функции отслеживания стадий фазы лёгкого, глубокого и быстрого сна. А чтобы было удобно узнавать, как пользователь спит, все данные о качестве сна выводятся прямо на экран браслета.

В Amazfit Band 7 представлены 120 спортивных режимов, а также возможность автоматического распознавания четырёх видов активностей: ходьбы, бега, тренировок на эллиптическом и гребном тренажёрах. Смарт-браслет имеет защиту от проникновения воды уровня 5 ATM. В устройстве используются алгоритмы распознавания движений ExerSense и определения статуса тренировки PeakBeats.

Браслет также позволяет отслеживать сатурацию, частоту сердечных сокращений и уровень стресса в течение суток. При обнаружении каких-либо отклонений, устройство сразу сообщит об этом пользователю. Функция быстрого обзора состояния здоровья позволяет одним касанием к смарт-браслету сразу измерить все эти три показателя. В то же время Amazfit Band 7 умеет определять нужный показатель в любое удобное время. И, например, на то, чтобы узнать уровень кислорода в крови, потребуется всего 15 секунд.

Фитнес-браслет Amazfit Band 7 продаётся в двух цветах: чёрном и бежевом. К устройству можно подобрать четыре цвета ремешков: розовый, оранжевый, синий и зелёный, — которые можно без проблем сочетать с одеждой любого стиля.